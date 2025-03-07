Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu: İyiliği Yaygınlaştırmak

Hutbede, elimizle, dilimizle, malımızla, ilmimizle, mesleğimizle ve tecrübemizle her zaman ve her yerde yapabileceğimiz iyiliklerin varlığı hatırlatıldı. İyiliğin; hürmetkâr bir evlat, vefakâr bir eş, merhametli bir anne baba olmak, güler yüzlü ve tatlı dilli bir insan olabilmek, büyük küçük demeden herkese selam vermek, hatır sormak, bir çocuğa sevgi, bir yaşlıya saygı göstermek ve bir canlıya merhamet etmek olduğu vurgulandı. Ayrıca, elimizle ve dilimizle kimseyi incitmemenin önemi belirtildi.

Hutbede, iyiliğin örselendiği, kötülüğün ise yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir çağda yaşandığına dikkat çekildi. Dünyada savaş, öfke, kin, nefret ve şiddetin arttığı, zalimlerin masumları katletmeye devam ettiği ifade edildi. Hutbede, "İyilik ve takvada yardımlaşın" ayet-i kerimesinin gereğince iyiliklerin artırılması ve mazlumların zalimlerin insafına terk edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, zalimlere destek olanların ürünlerinin sofralardan, evlerden ve işyerlerinden çıkarılması gerektiği belirtildi.