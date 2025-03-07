Kayseri'de Kümbet Mimarisine Büyük Saygısızlık

Kayseri'de çok yaygın bir mimari gelenekle mezar olarak inşa edilen türbe ve kümbetlerin, günümüz mimarları tarafından abdesthane ve tuvalet şeklinde mimariye dönüştürülmesi büyük bir mimari saygısızlık olarak görülüyor.

Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, bu durumu büyük bir hayal kırıklığı ve saygısızlık olarak değerlendiriyor. Kümbet ve türbe mimarisinin, tarihi ve kültürel bir öneme sahip olduğunu belirten vatandaşlar, bu tür yapıların abdesthane ve tuvalet gibi işlevlerle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar.