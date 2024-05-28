Bu Halk Eğitim Merkezi Türkiye'de 4.sırada
İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi'nce ülkenin en iyi 10 halk eğitim merkezi belirlendi. Yayınlanan listeye göre Kayseri Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi dördüncü sırada yer aldı.
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesiyle eğitim-öğretim kurumlarının geliştirilmesine, kültürlerimizin tanıtımına katkı sağlaması adına Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi’nin değerlendirme sonuçları yayınlandı. İl Millî Eğitim Müdürlükleri’nce kurulan komisyonlar, halk eğitim merkezlerinin mesleki, kültürel, sanatsal, toplumsal, spor, araştırma/geliştirme, fiziki/kurumsal kapasite, kurum düzeni gibi faaliyetler kapsamında değerlendirmeleri yapıldı.
Belirtilen kriterler doğrultusunda ülke geneli en iyi 10 halk eğitim merkezi de belirlenmiş oldu. Bu 10 merkez arasında Kayseri Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi, 4’ncü sırada yer aldı.
Proje kapsamında belirlenen en iyi 10 halk eğitim merkezi ise şu şekilde;
Birinci sırada Samsun Atakum Halk Eğitim Merkezi,
İkinci sırada Ordu Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi,
Üçüncü sırada Diyarbakır Sur Halk Eğitimi Merkezi,
Dördüncü sırada Kayseri Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi,
Beşinci sırada Elazığ Halk Eğitimi Merkezi,
Altıncı sırada İstanbul Pendik Halk Eğitimi Merkezi,
Yedinci sırada Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi,
Sekizinci sırada Kocaeli Gebze Halk Eğitimi Merkezi,
Dokuzuncu sırada Kocaeli İzmit Halk Eğitimi Merkezi,
Onuncu sırada Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi.