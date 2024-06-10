Bu mahallenin barajı var ama içecek suyu yok

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi Muhtarı Can Öcal; 75 haneye suyun gitmediğini belirterek, yetkililerin sorunu çözmesi için çağrıda bulundu.

Sarımsaklı Mahallesi’nde 75 haneye su gitmemesi, muhtarı ve mahalle sakinlerini çileden çıkarttı. Sorunun 1 aydır devam ettiğini kaydeden Muhtar Can Öcal; yaz aylarının gelmesiyle beraber su ihtiyacının arttığını kaydetti. "2. astronotumuz uzaya gitti, bizde su yok" diyen Muhtar Öcal, yetkililere çağrıda bulunarak; "Sarımsaklı’daki yeni yerleşim alanının ve mahallenin yukarısında evi olan bazı vatandaşlarımızın suyu yok. Bir aydır “su, su” diye diye bunu dile getiriyoruz. Vatandaşlarımızda haklı. Su olmayan yerde hayat olmaz. İkinci astronotumuz uzaya gitti ama biz hala bu çağda susuz yaşıyoruz. Su hattındaki borular, hatlar hepsi eski. Biz bunları hep dile getirdik ama kimse bizi duymadı. Yaz ayındayız, su böyle kesilirse biz yazın ortasından ne yapacağız. “Bize bir çözüm bulun” diye defalarca söyledik" dedi.

Öcal; "Yemyeşil mahallemizi çöl etmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız çiftçiliği ve hayvancılığı geliştirmeye çalışıyoruz ama su olmayınca her şey bitiyor. Sarımsaklı halkımız yaşasın istiyoruz. Kanalizasyonlarımız hep bozuk, içme su hatlarımız 70’li yıllardan kalma. Biz bunları hep dile getirdik ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Bizim halkımızın su sorunu biran önce giderilsin. Mahallemizde bulunan 75 hane susuz kalıyor. Daha önce KASKİ ile görüştük. Bir çözüm bulacaklarını ve hatları yenileyeceklerini söylediler ama halen suyumuz yok. Havalar daha da ısınınca biz ne yapacağız. Gittikçe geriye gidiyoruz. Biz göç etmek istemiyoruz. Kendi dedelerimizin, atalarımızın topraklarında yaşamak istiyoruz ama dile getirmemize rağmen böyle kalıyoruz" şeklinde konuştu.