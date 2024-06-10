Babalar ve çocukları basketbol maçında karşı karşıya geldi

Kayseri’de babalar ile oğulları basketbol maçında karşı karşıya geldi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte baba ve oğulları parkede kıyasıya mücadele etti.

Hasketbol Spor Kulübü bu sezon Babalar Günü’nün Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle ‘Babalar-Çocuklar’ basketbol maçı etkinliğini erkene çekti. Hasketbol Spor Kulübü antrenmanlarına devam eden çocuklarla velileri basketbol maçında buluştu. Son derece zevkli ve çekişmeli geçen maçlarda kazanan basketbol ve sevgi oldu. Aynı zamanda Mayıs ayı içerisinde basketbol bölgesel lig maçı olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen anneler çocuklar basketbol maçı etkinliği de bu kapsamda gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, etkinlik ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Mayıs ayında Anneler Günü’nde Bölgesel Lig maçımız olması nedeniyle düzenleyemediğimiz Anneler-Çocuklar Basketbol maçı etkinliğimiz ve bu sene Babalar Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle düzenlediğimiz Babalar-Çocuklar basketbol maçı etkinliğimiz yoğun katılımla tamamlandı. Baştan sona büyük bir mücadeleye ve çekişmeye sahne olan ve kazananın basketbol ve sevgi olduğu etkinliklerimize katılan tüm veli ve sporcularımıza sonsuz teşekkürler” dedi.