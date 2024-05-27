Bu oyun gülmekten kırıp geçiriyor

Seyircisini kahkaha tufanına boğan 'Hain' isimli tiyatro oyunu aynı zamanda kıt imkanlarla sanat aşkıyla yanan bir grubun başarı hikayesini de temsil ediyor.

“HAİN”: Bu kelimeyı kimse üzerine almak istemez ama sanırım toplumumuzda bu isme layık çok kimse var mesala Ökkeş, ve ailesi.

Oyunun konusu Ökkeş arabasın arkasına bir yazı yazdırmasıyla başlıyor. Bu yazıyı gören kardeşi Edremit koşarak kardeşinin yanına gelir ve olaylar zinciri başlar. Harika bir komedi aynı tiyatro oyunun kısa filmide çekildi.