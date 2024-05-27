Bu oyun gülmekten kırıp geçiriyor

Yönetmenliğini Muzaffer Türköz'ün yaptığı hain isimli komedi oyunu Talas'ta bir Kafe'de sahnelendi. Kapalı gişe oynanan 'HAİN' isimli tiyatro oyunu, gördüğü yoğun ilgi üzerine ileriki günlerde yeniden oynanacak.

Bu oyun gülmekten kırıp geçiriyor
Kayseri GündemEditör

Seyircisini kahkaha tufanına boğan 'Hain' isimli tiyatro oyunu aynı zamanda kıt imkanlarla sanat aşkıyla yanan bir grubun başarı hikayesini de temsil ediyor.

“HAİN”: Bu kelimeyı kimse üzerine almak istemez ama sanırım toplumumuzda bu isme layık çok kimse var mesala Ökkeş, ve ailesi.

Oyunun konusu Ökkeş arabasın arkasına bir yazı yazdırmasıyla başlıyor. Bu yazıyı gören kardeşi Edremit koşarak kardeşinin yanına gelir ve olaylar zinciri başlar. Harika bir komedi aynı tiyatro oyunun kısa filmide çekildi. 

Bu oyun gülmekten kırıp geçiriyor

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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