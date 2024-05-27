KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümündeki etkinliklere destek verdi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Japon Kültür Tanıtımı Günü’nde yöresel kıyafetlerin tasarlanması ve dikimi için kurs açıldı.

KAYMEK, uzman eğitmenleri mihmandarlığında açılan kurs ve kursiyerlerin hazırladığı birbirinden güzel kıyafetlerle etkinlikte yerini aldı.

KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
KAYMEK'ten Japonya gönül köprüsü
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Kayseri Gündem

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