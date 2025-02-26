Kayseri'nin Tarımsal Başarısı

Kocasinan Belediyesi’nin tarım alanındaki katkıları, Kayseri’yi Türkiye genelinde tarımsal üretim sıralamasında üst sıralara taşıdı. "Köyümde Hayat Var" ve "Tarımda Dijital Dönüşüm" projeleri, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, milli ve yerli tohum çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, aspir bitkisi yetiştiriciliği, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi önemli projeler, Kayseri’nin tarımsal başarılarını pekiştirdi. Bu projeler, şehrin ekonomisine katkı sağlarken çiftçilere de büyük faydalar sundu.

Tarımda Stratejik Öneme Sahip Projeler

Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Metropol ilçesi olmasına rağmen kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu doğrultuda, tarım işletmelerinin sürdürülebilirliği ve gençlerin tarıma teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildi. "Köyümde Hayat Var Projesi" ile gençlerin tarımın içerisinde daha fazla yer alması hedefleniyor. Ayrıca, yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi yaygınlaştırılarak, çiftçilere ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Kayseri'nin Tarımsal Ürünleri

Kayseri’nin Türkiye’de ilk 10’da 24 tane ürünü bulunuyor ve ekili alan büyüklüğünde Türkiye’de 5’inci sırada yer alıyor. Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet’in Kedi Bacağı gibi yöresel lezzetler, Kocasinan Belediyesi’nin tarımsal destekleriyle yaşatılmaya çalışılıyor. Ayrıca, "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da yer alan 32 çiftçinin sertifikalı olması, ilçenin tarımsal ve ekonomik değerlerini artırıyor.