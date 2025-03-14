Bu yol Kartal Kavşağı'ndaki Trafiği rahatlatacak

Kartal Kavşağını rahatlatmak için yapılan alternatif bu yol, Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanarak, özellikle bu bölgeye katılım sağlayacak araçların geçişini kolaylaştıracak.

Bu yol Kartal Kavşağı'ndaki Trafiği rahatlatacak

Meteoroloji ve Millet Bahçesi önündeki 40 metrelik yeni yol açılışı, Kartal Kavşağı’ndaki trafik sorununu hafifletecek.

İmar planları çerçevesinde gerçekleştirilen bu düzenlemeler, kayda değer bir yatırım süreci sonucunda hayata geçirildi. Yolun açılmasında Savunma Sanayi ile ilgili gerekli izinlerin alınması ve anlaşmaların yapılması büyük önem taşıdı. Yeni yol, Aşiyan Bulvarı'ndan başlayarak Talas Bulvarı’na bağlanacak ve bu bağlantı, trafik akışının daha düzenli hale gelmesine yardımcı olacak.

Trafiğin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, şehir merkezinin düzenlenmesinde yaya trafiğinin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür alternatif yolların açılması, vatandaşların farklı güzergahlardan geçiş yaparak trafik yoğunluğunu azaltmalarını sağlayacak.

Özellikle şehir merkezindeki kavşak projeleri ile ilgili temkinli bir yaklaşım sergileyen yetkililer, mevcut durumun ötesinde, sadece gerekli bölgelerde yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Bu yeni yol düzenlemelerinin, Kartal’daki trafik sorununu azaltarak şehir içinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi

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