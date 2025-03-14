Başkan Palancıoğlu: 'EDS, kasisler ve rampalar üçüncü dünya ülkeleri için olacak sistemler'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Başkanı Palancıoğlu Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hakkında: “EDS, kasisler ve rampalar üçüncü dünya ülkeleri için olacak sistemler. Kurallara uyulan ülkelerde bunların hiçbirine gerek yok. EDS’den vatandaşlar şikayetçi olacak. Trafik çok rahatlayacak. İnsanlar ceza yedikten sonra hızı düşürecek. Ama mevcut araçlar o kadar lüks ki, 70-80 kilometre hız ile gidildiğinde araba duruyor gibi hissettiriyor. Keşke kurallara uyulsa ve bu sistemlere gerek kalmasa. Şehir içinden şehir dışına gidilebilmesi için, örneğin OSB’ye gidilebilmesi için birkaç tane daha şehrin içini rahatlatacak çevreyolları yapılması lazım. Battı çıktılar şehrin merkezine zararlı” ifadelerini kullandı.