Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye Kayseri Serbest Bölge’yi gezdirerek, Kayseri Serbest Bölge’nin istihdam ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden birisi olan Kayseri Serbest Bölge’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanımız ve AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci ile Kayseri Serbest Bölge’deyiz. Üç buçuk yıldır burada yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve yönetim kurulu üyelerimiz ile büyük hizmetler gerçekleştirdik. Burada Kayseri’nin ihracatının %25’i gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, burada 6000’in üzerinde olmak üzere önemli bir istihdam söz konusu. Her geçen gün Türkiye’nin en büyük alanına sahip serbest bölgesi olarak Kayseri Serbest Bölgesi, hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye ihracat konusunda büyük destek sağlıyor. İnşallah bundan sonra daha da güzel hizmetler yapacağız. Bugün Sayın Bakanımızı burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz.’’ dedi.

Başkan Palancıoğlu’nun gurur duyulacak işlere imza attığını belirten Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ‘’Kayseri, Türkiye’nin önemli kentlerinden biridir. Sanayici bir kent olup ticaret ve gelişim açısından önemli bir kentimiz. Ürettikleri ile Türkiye’ye katma değer katan ve cari açığı azaltan bir ilimizdir. Bugün Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Kayseri Serbest Bölge’deyiz. Kendisi aynı zamanda Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte. Göreve gelir gelmez gerçekten gurur duyacağımız işler yaptı. Bugün Kayseri Serbest Bölge’yi gezme fırsatımız oldu. Burada üretim yapan ve buradan ihracat gerçekleştiren firmalarımızın şevkinin artırması bakımından yaptıkları çalışmalar için kendilerine ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu durum, daha fazla yatırımcının buraya olan ilgisini gösteriyor ve onları cezbediyor. Dolayısıyla buradaki her yatırımcının, Türkiye’ye bir değer kazandırdığını ve cari açığımızı azaltma noktasında bir katkı sağladığını göstermesi açısından da önemli. Önümüzdeki günlerin daha güzel olacağına inanıyorum. Hem uyguladığımız ekonomik program hem de ihracata yönelik teşviklerimizle birlikte Türkiye’nin daha çok üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak, Allah’ın izniyle hem cari açığımızı hem de ithalatımızı azaltacak projelere hep birlikte imza atmış olacağız. Bu vesileyle Başkanıma, yönetim kuruluna, gümrük çalışanlarımıza, serbest bölge çalışanlarımıza ve burada üretim yapan, ihracat yapan firmalarımıza teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yollarını açık etsin.’’ dedi.