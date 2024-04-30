Bülent Uygun: 'Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez'

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Sonuçta şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor. Ben kendi takımımla ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Kimin ne olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ya da bizim camiamızı ilgilendirmiyor” dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından minyatür kalede maç yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçının zor geçeceğini vurguladı. Uygun, “Sivasspor adına puanlar o kadar birbirine yakın ki açıkçası Avrupa kupasına gidecek son takımı belirleyecek sürece girdik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Futbol adına güzelliği yansıtmak, oyun anlayışımızı, bireysel yeteneklerimizin sergilediği güzel bir maç diliyorum. Güçler, avantajlar ve birçok şeye baktığımızda zor bir maç bizi bekliyor. Bugün Galatasaray’la, Fenerbahçe’nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor maça gidiyoruz. Burada puanlar alabilmek için mücadelemizi veririz her zamanki gibi” şeklinde konuştu.

“Bizim camiamızı ilgilendirmiyor”

Bir basın mensubunun ’Bu maç şampiyonluğu da yakından ilgilendiriyor. Neler söylersiniz?’ sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, “Sonuçta şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor. Ben kendi takımımla ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Sonucunda biz 4 takıma karşı da çıktık, 4’üne karşı da en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Dolayısıyla kimin ne olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ya da bizim camiamızı ilgilendirmiyor. Onların göstereceği performans, yaşananlar herkes zaten ülkede fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak” yanıtını verdi.

“Rey Manaj’ın ufak bir sakatlığı var”

Bülent Uygun, Rey Manaj’ın hafif bir sakatlığı olduğunu da açıklayarak, “Rey Manaj’ın maçtaki aldığı darbeden dolayı bir ufak sakatlığı var. Onun dışında herhangi bir sakatlığımız yok. Hakan Arslan zaten malum sezonun son haftasına belki yetişecek, koşulara başladı. Onun dışında da herhangi bir sakatlık bulunmuyor. Geri kalan herkes hazır. Yarından itibaren de Rey Manaj takımına en güzel şekilde katılacaktır” cümlelerine yer verdi.

“Prensip olarak Ali’yle anlaştı başkanımız”

Ali Şaşal Vural ile önümüzdeki sezon da devam edeceklerini ancak Nikolic’in performansını da beğendiğini aktaran Uygun, “Ali ile ben konuştuğumda Nikolic’i görmek istediğimi söyledim. Sonra dedim, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında oynatacağım. Ondan sonraki maçlarda Nikolic’i göreceğim dedim. Çünkü Nikolic’in bize yeni sezonda ne verebilir? Oynamadan görme ihtimalimiz yoktu. Nitekim Niko da oynattığımız maçlarda gerçekten performans sergiliyor ve bunu hak ediyor. Ama biz Ali’ye söylediğimizi yerine getirilmesi adına Fenerbahçe maçını oynadık. Galatasaray maçında da Ali oynayacak. Ali ve Nikolic ile yeni sezonda devam ediyoruz zaten. Prensip olarak Ali’yle de anlaştı başkanımız” ifadelerini kullandı.

“Söylüyoruz, dinleyen yok”

Rey Manaj’a maçlarda yapılan faulleri hakemlerin görmezden geldiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

“Hakemler maalesef Rey Manaj’a yapılan faulleri görmemezlikten geliyorlar, görmüyorlar. Mücadele olarak nitelendiriyorlar. Rakip ise üstüne çıkıyor, sağından çekiyor, formasından çekiyor devam diyor. Zaten bizim hakemler genelde görme özürlü olduğu için o yüzden de söylenecek çok fazla bir şey yok. Gördüklerini veremiyorlar, verdiklerinin yanlış veriyorlar. Biz de bir an önce hakemlerin tabii ki kendi camialarını, kendi kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. Ülkede her şey yükseliyor. Bir tek onların problemleri bütün Türk futbolunu etkiliyor. Bir türlü de geliştiremiyoruz. Söylüyoruz, dinleyen yok. Anlatıyoruz, anlayan yok söylenecek çok söz yok.”

Minik öğrencilerden moral ziyareti

Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri antrenman öncesi takıma ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundular. Minik öğrenciler, antrenman öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldiler. Tesislerde bir süre kalan öğrenciler, daha sonra futbolcularla birlikte koşu yaptı ve fotoğraf çektirdi.