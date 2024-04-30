Kayserigaz'dan Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz Socar Firması Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Satış Başkanı Ertan Yıldız'ı makamında kabul etti.

Kayserigaz'dan Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz Socar Firması Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Satış Başkanı Ertan Yıldız’ı makamında kabul etti.

Kayserigaz Socar Firması Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Satış Başkanı Ertan Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Socar Firması Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Satış Başkanı Ertan Yıldız belediyemizi ziyaret etti. Prensipleriyle ve kurumsal yapısıyla gözde kuruluşumuz olan Kayserigaz yönetimine anlamlı ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Socar Firması Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Kayserigaz'dan Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayserigaz'dan Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Haber Merkezi
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