Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile Bünyan Cam Seyir Terası girişinde yapımı tamamlanarak ilçede kurulan kadın kooperatifleri satış noktası ile yeni bir hizmet alanı kazandırılmış oldu.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan alan ile ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "’Kooperatiflerin ilçemize özgü el emeği ürünlerini satışa ve sergiye sunacağı bu yeni alanın ilçemize ve kooperatiflerimize hayırlı olmasını diliyor, verdiği büyük destek için Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.