Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile Bünyan Cam Seyir Terası girişinde yapımı tamamlanarak ilçede kurulan kadın kooperatifleri satış noktası ile yeni bir hizmet alanı kazandırılmış oldu.

PAYLAŞ
  • 25.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:53
Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile Bünyan Cam Seyir Terası girişinde yapımı tamamlanarak ilçede kurulan kadın kooperatifleri satış noktası ile yeni bir hizmet alanı kazandırılmış oldu.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan alan ile ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "’Kooperatiflerin ilçemize özgü el emeği ürünlerini satışa ve sergiye sunacağı bu yeni alanın ilçemize ve kooperatiflerimize hayırlı olmasını diliyor, verdiği büyük destek için Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Hayırseverlerden Toplu Sünnet Töreni

Hayırseverlerden Toplu Sünnet Töreni

Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Kayseri'de düzensiz göçmenlere operasyon

Kayseri'de düzensiz göçmenlere operasyon

Hacze giden avukata, engelli kadın koltuk değnekleriyle saldırdı

Hacze giden avukata, engelli kadın koltuk değnekleriyle saldırdı

Büyükşehir'in çocuklara 'özel' kütüphanesi açılıyor

Büyükşehir'in çocuklara 'özel' kütüphanesi açılıyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de salça kaynatma günlerine yoğun ilgi

Melikgazi'de salça kaynatma günlerine yoğun ilgi

KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Otomotiv Sektörü Temsilcilerinden Rusya Gezisi

KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Otomotiv Sektörü Temsilcilerinden Rusya Gezisi

DAHA FAZLA
Kayseri'de bin 9 riskli yapı tespit edildi

Kayseri'de bin 9 riskli yapı tespit edildi

Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Başkan Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı

Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı