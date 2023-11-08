Bünyan'da alt yapı nedeniyle bozulan yollar yenileniyor

Bünyan Belediyesi, altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan ilçe meydanında asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bünyan çarşı içinde elektrik hatlarının yenilenmesi, güçlendirilmesi ve modernize edilmesi için başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanması ile Bünyan Belediyesi ekipleri bozulan yolları yenilemek için zaman kaybetmeden harekete geçti.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özkan Altun, çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanarak bakım, onarım ve yenileme yapılan bölgelerin en kısa sürede yeniden ulaşıma ve halkın hizmetine açılacağını belirtti.