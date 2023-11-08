Develi'de Filistin için 'İyilik Manavı' açıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Develi İnsani Yardım Derneği ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulunun ortak düzenlediği İyilik Manavı etkinliği ile Filistin'deki çocukların yaralarının sarılması hedefleniyor.

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  • 08.11.2023 13:12
  • Güncelleme: 08.11.2023 15:39
Develi'de Filistin için 'İyilik Manavı' açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde, Develi İnsani Yardım Derneği ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulunun ortak düzenlediği "İyilik Manavı" etkinliği ile Filistin’deki çocukların yaralarının sarılması hedefleniyor.

Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen İyilik Manavı etkinliğinde öğrenciler harçlıklarını kumbaralara atarak istedikleri meyveden alıyor. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte toplanan paralar ile Filistin’deki yaralı çocuklara merhem oluyor.

Develi İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Yıldız, "Bugün burada Pembe-Cesarettin Ortaokulu ve İnsani Yardım Derneği olarak iyilik manavı düzenledik. Burada Filistin’deki yavrularımızın yanında olduğumuzu belirtmek ve yavrularımıza iyilik yapma bilincini oluşturmak için iyilik manavımızı yaptık. Yavrularımız burada iyiliğin bedeli olmaz diyerek harçlıklarını kumbaralara atıp istedikleri meyvelerden alarak Filistin’deki kardeşlerimizin, yavrularımızın yanında olduklarını gösterecekler. Sizlere ve bu programı düzenleyen kardeşlerimize, ayrıca Kaymakamımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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