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Bünyan'da bulunan Cam Teras Tesisi, gün boyunca hizmete kapalı

Bünyan'da bulunan Birinci Cam Teras Tesisinin gün boyunca hizmet veremeyeceğini bildiren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin 'Bölgede süren yoğun çalışmalar nedeniyle Birinci Cam Teras Tesisimiz bugün boyunca hizmet veremeyecektir' dedi.

Bünyan'da bulunan Cam Teras Tesisi, gün boyunca hizmete kapalı

Bünyan’da bulunan Birinci Cam Teras Tesisinin, yapılan çalışmalar nedeniyle gün boyunca hizmet veremeyeceğini bildiren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli Ziyaretçilerimiz, Bölgede süren yoğun çalışmalar nedeniyle Birinci Cam Teras Tesisimiz bugün boyunca hizmet veremeyecektir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, en kısa sürede sizleri yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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