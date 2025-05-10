Empati parkuru ile farkındalık oluşturuldu

Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi ve KAYMEK tarafından Engelliler Haftası kapsamında Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen ‘Empati Parkuru’ etkinliği, vatandaşlara özel gereksinimli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme imkânı sundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp’ün de katıldığı etkinlikte, katılımcılar çeşitli engel simülasyonlarıyla günlük yaşam becerilerini yerine getirmeye çalıştı. Gözlerini bağlayarak veya tek kol kullanarak aktivitelere katılan vatandaşlar, empati yaparak engelli bireylerin yaşadığı güçlükleri deneyimledi.

Özel gereksinimli bireyleri anlamak için kurulan Engelli Parkuru’nda empati yapan Soyak, burada yaptığı açıklamada, “Engelliler Haftası kapsamında KAYMEK ve Engelsiz Yaşam Merkezi olarak empati oluşturması açısından böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, engelli bireylerin hayatta karşılaştıkları zorlukları bu parkurda vatandaşların empati yaptığını kaydetti.

Tek kol kullanarak ve tekerlekli sandalye ile yaptıkları aktivitelerde yaşadıkları farkındalığı paylaşan vatandaşlar, Empati Parkuru’na yoğun ilgi gösterdi.

Hanzade Küçük isimli çocuk, duyu organı olmadan nasıl zor anlar yaşadığını gördüğünü, çok zorlandığını, empati kurduğunu söyleyerek, bu parkuru hazırlayan herkese teşekkür etti.

Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını ve karşılaştıkları sorunları diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.