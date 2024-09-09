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Bünyan'da şehit kızı okulun ilk günü yalnız bırakılmadı 

Bünyanlı şehit polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy'u, okula ilk gününde Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve İlçe Emniyet Müdürü Savaş Özkaya götürdü.

Bünyan'da şehit kızı okulun ilk günü yalnız bırakılmadı 

Kayseri’nin Bünyan ilçesine kayıtlı şehit polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy'u 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve İlçe Emniyet Müdürü Savaş Özkaya yalnız bırakmadı. Şehit kızı Ersoy'un okuluna Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve İlçe Emniyet Müdürü Savaş Özkaya götürdü. 

Başkan Metin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bünyanlı Şehidimiz Muzaffer Can Ersoy'un kıymetli evladı Zeynep'e ve tüm öğrencilerimize okul hayatında başarılar diler, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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