Başkan Çolakbayrakdar, 2024-2025 eğitim yılının ilk ders zilinde öğrencilerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde Mehmet İlgü İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu’nda düzenlenen törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Zülfikar Orçan, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik ve davetliler katıldı.

İlk ders ziliyle birlikte sıralarındaki yerlerini alan öğrencileri, protokol üyeleriyle birlikte sınıflarında ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara hediyeler takdim etti. Eğitim alanında yaptığı yatırımlarla örnek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı. Yaptığı konuşmada 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle sağlıklı ve huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi olmasını diliyorum. Hem bu şehrin hem de bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza zihin açıklığı diliyorum" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceklerini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yeni projeler ve çalışmalarla milli ve manevi değerlere bağlı çocukların yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bütün çalışmalarımızdaki hedefimiz bir sonraki kuşaklara daha güzel, daha yaşanabilir, daha temiz, daha modern ve daha çevreci bir Kocasinan bırakabilmektir" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum” diye noktaladı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise yeni eğitim ve öğretimin yılının huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de okullara yapılan çalışmalardan ve diğer hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.