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Bünyan'da yaşlı kadının evi gece yarısı taşlandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaşlı bir kadının evine taşla saldırdığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Bünyan'da yaşlı kadının evi gece yarısı taşlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaşlı bir kadının evine taşla saldırdığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

İlçede gece saatlerinde meydana gelen olayda; N.Y.’ye ait eve kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Yaşlı kadın olayı yara almadan atlatırken, evin camlarında hasar oluştu. Ev sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, evde inceleme yaparken, olaya karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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