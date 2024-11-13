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MHP Milletvekili Özdemir: 'Yolumuz gaza, sonumuz şehadet'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yolumuz gaza, sonumuz şehadet!' şiiriyle anlamlı mesajlar verdi

MHP Milletvekili Özdemir: 'Yolumuz gaza, sonumuz şehadet'

Milliyetçi Hareket Partisi dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” başlıklı bir video paylaşmıştı.

Yapılan bu paylaşım erken seçim, sınır ötesi harekat gibi yorumlar almıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’de sosyal medya hesabından paylaştığı şiirle dikkatleri üzerine çekti.

Özdemir, Ziya Gökalp’in Asker duası şiirinde yer alan bir dörtlüğü paylaştı.

Vekil Özdemir:
“Yolumuz gaza, sonumuz şehadet,
Dinimiz ister sıdk ile hizmet,
Anamız vatan, babamız devlet,
Vatanı mamur eyle Yarabbi,
Milleti meşhur eyle Yarabbi!” paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

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