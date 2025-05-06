Bünyanlı Gurbetçilerden, memleketlerine Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Desteği

Almanya El Ele Gönül Dostları Derneği Başkanı Dursun Karabel ve dernek üyeleri İsmet Kaya, Cengiz Şimşek, Gani Yıldırım, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, Baydebir Yozgatlılar Birliği Derneği Başkanı Levent Gülten ve üyeleri, Belçika Türk Federasyonu Hausden-Zolder Ülkü Ocakları Başkanı Rüstem Savurmuş ve Kadın Kolları Başkanı İmran Gülener, Hollanda’dan Ron Gezelle Krosmedikal firmasının katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için akülü araç ve tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Firma aracılığıyla gönderilen araçlar, 7 Mayıs’ta Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya’da yaşayan Kayserili sivil toplum kuruluşları, ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşlara rahat bir yaşam sunmak amacıyla akülü araç ve tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Destekler, 7 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Bu girişim, yurtdışındaki Kayserili toplumun dayanışma ve yardımseverlik örneği olarak dikkat çekiyor.