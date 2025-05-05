Jandarma ekipleri 830 paket kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tomarza ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.