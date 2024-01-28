Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu.

Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki teknik adamın ekibinde 3 isim var. Burak Yılmaz’ın ekibinde 3 antrenörünün yanı sıra Kayserispor Kulübü’nün atletik performans antrenörü Erdi Aslan, Burak Yılmaz’ın ekibi arasında yer alacak. Burak Yılmaz’ın ekibinde şu isimler yer aldı;

Hari Vukas - 1. Yardımcı antrenör, Erdi Aslan - Atletik Performans, Mehmet Bölükbaşı- Kaleci antrenörü, Anıl Demirci- Analizci.

İHA
Kayseri Gündem

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