Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu
Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu.
Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın ekibi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki teknik adamın ekibinde 3 isim var. Burak Yılmaz’ın ekibinde 3 antrenörünün yanı sıra Kayserispor Kulübü’nün atletik performans antrenörü Erdi Aslan, Burak Yılmaz’ın ekibi arasında yer alacak. Burak Yılmaz’ın ekibinde şu isimler yer aldı;
Hari Vukas - 1. Yardımcı antrenör, Erdi Aslan - Atletik Performans, Mehmet Bölükbaşı- Kaleci antrenörü, Anıl Demirci- Analizci.