Kütüphaneler yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren kütüphaneleri ile öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerin en uğrak yerleri olan büyükşehir belediyesi kütüphaneleri 12 kütüphanesi ile yarıyıl tatilinde de gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 12 kütüphanesiyle yarıyıl tatilinde de öğrenciler ile dolup, taşıyor. Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ve son olarak Yeşilhisar İlçe Kütüphanesi olmak üzere 12 kütüphanesi ile hizmet veriyor. Buna göre kütüphaneler şehri olan Kayseri’de ara tatil yoğunluğu başladı. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerin en uğrak yerlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi’nin 12 kütüphanesi yoğun oldukça ilgi görüyor. Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma, her türlü kitap ve kaynak imkânı sağlayan büyükşehir belediyesine bağlı kütüphaneler, yarıyıl tatilinde de öğrencilerin vazgeçilmez alanı oldu. Öte yandan büyükşehir belediyesi, öğrencilere verilen çay ve çorba ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Ayrıca büyükşehir belediyesi bütün kütüphanelerinde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları bulunurken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânından yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa ederken teknolojik olarak bütün donanımlara yer veren büyükşehir belediyesi, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor.

Büyükşehir belediyesi, yaşayan kütüphaneler oluştururken kütüphanelerde kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Bu çerçevede, etkinlik ve konferans salonlarına kütüphanelerde mutlaka yer veren büyükşehir belediyesi, haftanın her günü çocuk etkinlikleri düzenliyor. Çocukların, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyelerde keyifli saatler geçirmeleri planlanıyor.