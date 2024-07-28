Burak Yılmaz: 'Mehdi Bourabia bizimle devam edecek'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz yayıncı kuruluşa verdiği röportajda transfer yasağı, Mehdi Bourabia ve geçen sezon Beşiktaş’tan kiralık olarak gelen Kartal Kayra Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz konuşmasında, “Bir tek futbolcu bile kaybetme lüksümüz yok. Hem yönetimimiz hem de başkanımız ile yaptığımız görüşmelerde belirttim. Ben sadece şunu söyledim, ‘transfer tahtamız kapalı diye bırakıp gitmeyeceğiz. Sizleri bu durumda bırakıp gidecek değiliz’ dedim ama ‘her oyuncuyu da tutmamız gerekiyor’ dedim. Onlar da çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Buradan güzel bir haber vereyim; Mehdi Bourabia bizimle devam edecek. Dün akşam itibariyle her şeyde anlaşıldı. En geç pazartesi - Salı günü burada olacağına inanıyorum. Allah izin verirse Mehdi Bourabia ile yola devam edeceğiz. Kartal Kayra Yılmaz da çok istediğim bir oyuncu. Değerli çok özel bir oyuncu. Geçen sene bize çok kattıkları, bizim de ona çok kattığımız var. Onunla da devam etmek istiyoruz ama onun yurt dışı isteği var. Futbol hayatına yurt dışında devam etmek istiyor. Ben de ona süre veriyorum. O da bana söz verdi. Eğer yurt dışı olmazsa Kayserispor’da oynayacağına dair yarın güzel bir haber bekliyorum” diye konuştu.

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Kayserispor’a gelen Mehdi Bourabia 13 maç oynarken 3 de gol attı.