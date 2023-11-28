Büyük tüpe 14 lira zam yapıldı

Doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için önemli bir yere sahip olan tüp fiyatlarına zam geldi. Geçtiğimiz ay 12 kiloluk mutfak tüpü 548 liradan satılırken, piknik tüpü ise 106 liradan satılıyordu.

Yeni zamla büyük tüp fiyatı 14 lira zamlanarak 562 liraya, piknik tüpü ise 10 lira zamlanarak 116 liraya yükseldi. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.