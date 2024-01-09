Büyükkılıç: 'Bizim yegâne sermayemiz, birliğimiz, beraberliğimizdir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bizim yegâne sermayemiz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı’nda gerçekleşirken, toplantıya eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy ile İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; “Her zaman söylediğimiz bizim yegâne sermayemiz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır. Bu anlayış içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizi hem ilçelerimiz hem de Büyükşehir olarak sizlere ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Merkeziyle, taşrasıyla hiçbir zaman mazeretlere sığmadan yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmak suretiyle insanların mutluluğunu, huzurunu, refahını sağlayacak gayretlerin içerisinde bulunuyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, enflasyonla mücadele anlamında katkıda bulunmak için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını sağlayacak karar aldıklarını, ayrıca hayvancılık yapanların su faturasının yüzde 50’sini ödediklerini, bu desteğin 11 milyon TL’ye ulaştığını, üniversite öğrencilerinin yine su faturasının yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak ödediklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlar ile birlik, beraberlik içerisinde çalıştıklarına vurgu yaparak, “Ulaşımımıza, KAYTUR’umuza, KASKİ’mize de Erciyes Kayak Merkezi’mize de her şirketimize bir babanın evlatları mantığı içerisinde, sonuç itibariyle kurum ve kuruluşlarımızla el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taşra da gerçekten yüz akı çalışmalar ile kamuoyunda kabul gördü. Bu konuda teşekkürler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“16 ilçe Belediye Başkanı kardeşimizle el ele veriyoruz”

Taşra ilçelerinde Kayserigaz’ın yaptığı çalışmalardan dolayı ilçe belediye başkanlarının da teşekkür ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Verdiğimiz sözü programda, planda ne ise hayata geçirmek yönünde hareket ettiğimizi de böylece takdir ediyorlar. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle hizmetlerimizi insanlara ulaştırırken de muhabbet ortamında bu çalışmaları yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere, her kademedeki kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”