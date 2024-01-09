Kayseri U17 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 09.01.2024 10:20
  • Güncelleme: 09.01.2024 10:20
Kayseri U17 Ligi fikstür çekimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

22-23 Ocak tarihlerinde başlayacak olan Fatih Türk U17 Ligi fikstür çekimine TFF Kayseri bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9’arlı dört gruba ayrıldı. Çift devreli olarak oynanacak olan U17 Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri Fatih Türk U-17 Ligi’nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu

1966 Turanspor

Gençlikspor

Amaratspor

Talas Anayurtspor

Güneşspor

Anadolugücü

Kayseri Şekerspor

Anadolu Yıldızları

1.Hafta

1966 Turanspor-Güneşspor

Gençlikspor-Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor-Anadolugücü

Anadolu Yıldızları-Amaratspor

B Grubu

Gültepespor

Belsinspor

Kayseri Demirspor

Göktürkspor

Doğa Gençlikspor

Akkışla Gençlikspor

Talasgücü Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor

1.Hafta

Kayseri Demirspor-Belsinspor

Göktürkspor-Gültepespor

Doğa Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor

Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Şimşekspor

C Grubu

E.M. Döğerspor

Cuma Uluçay Talasspor

Argıncıkspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor

Hacılar Erciyesspor

Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Atletikspor

Kayseri İdman Yurdu

1.Hafta

Kayseri Atletikspor-E.M.Döğerspor

Cuma Uluçay Talasspor-Erciyes Esen Makina FK

Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Erkiletspor

Kayseri İdman Yurdu (BAY)

D Grubu

İlbeyspor

Sungur FK

Kalespor

Alsancakspor

Kocasinan Gençlikspor

Kayseri yolspor

Bayraktarspor

Erciyesgücü FK

Kafkasspor

1.Hafta

Erciyesgücü FK-İlbeyspor

Sungur FK-Bayraktarspor

Kayseri Yolspor-Kalespor

Alsancakspor-Kocasinan Gençlikspor

Kafkasspor (BAY)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşini silahla yaralayan şahıs: 'Konu namus meselesiydi'

Kardeşini silahla yaralayan şahıs: “Konu namus meselesiydi”

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

DAHA FAZLA
2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın