Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları'nı Ağırladı: 'Kadınların Dokunduğu Projeler Özel ve Değerli'

AK Parti 7. İl Kadın Kolları Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden seçilen Başkan Koşar ve yönetimi, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, teşekkürlerini sundu. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kadınların aktif katılımı ve topluma verdikleri destekle önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, kongrenin görkemli geçtiğini belirterek, “Hayırlı, uğurlu olsun. Kadın kollarıyla ilgili önemli kongrelerden birine imza attınız. Heyecan doruktaydı, sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Zor şartlarda teşkilatlarımızın can simidi oluyorsunuz. Sizlere minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek çalışmalara her zaman olduğu gibi imza atacaksınız.” dedi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yaklaşmakta olduğunu hatırlatarak, teşkilatın kadın üyelerinden destek beklediklerini ifade etti: “Bu hafta sonu büyük kongremiz var. Bütün kongreler tamamlandı, büyük kongremiz 23 Şubat’ta Ankara’da yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kayseri İl Kongresi’ndeki güçlü sesi ve görüntüyü aynı şekilde hissedeceğine inanıyoruz.” Kadınların projelerdeki önemine vurgu yapan Büyükkılıç, “Kadınların dokunduğu projeler özel ve değerli, biz bunun farkındayız.” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ise faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı ziyarette, Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, “Kongre sonrası ilk ziyaretlerimizden birisini size yapmak istedik. Büyüğümüz olarak bugüne kadar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız, yürekten teşekkür ediyorum. Nerede, ne zaman olursa olsun ‘başkanım’ dediğimiz an, yanımızdaydınız. Yürütme kurulumuz ile sizi ziyaret etmek istedik. Arkadaşlarımızla hem tanışın hem de desteğinizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından günün anısına fotoğraf çekildi.