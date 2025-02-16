Büyükkılıç, 'Gurbetteki vatandaşlarımızla hasret gidermek bizler için önemli'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle tabi burada gurbetteki hemşehrilerimizle bir arada olmak, hasret gidermek bizler için önemli ve anlamlı. Böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için ben yönetim kuruluna başkanına ve Kayseri hemşehrilerimize burada teşekkür ediyorum. Bizleri onlarla buluşturdular, Kayseri bir başka güzel ama gurbetteki dostlarımızı da hem yatırım bağlamında hem Kayseri'de yapılan faaliyetlerden yararlanma bağlandığında davet ediyoruz. Şu anda Erciyes Kayak Merkezi milyonları ağırlıyor hemşehrilerimizle bekliyoruz, dalga dalga bu güzellikler paylaşılsın istiyoruz. Bu arada hemşehrilerimizi davet edeceğiz, bugün Eyüpspor’la da maçımız var Kayserispor'u İnşallah daha iyi noktalara taşıma adına hep beraber sahipleneceğiz ve maça da katılacağız” diye konuştu.