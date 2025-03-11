Büyükkılıç'ın 'istişare' ziyaretleri devam ediyor

Kent genelinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları, oda ve dernekler ile istişareyi ve ortak aklı önemseyen Başkan Büyükkılıç, yöneticilerle sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri Niğdeliler Derneği (KANDİDER) Onursal Başkanı Salih Karakuzu ve dernek yönetimi, Kapadokya Alan Başkanlığı İdari Başkan Yardımcısı Ali Candan ve beraberindekiler, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Nasrullahzade Vakfı Başkanı Mehmet Köseoğlu ve Gül Aşık ile Halk Ozanı Halil Daylak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

İstişareye önem veren Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.