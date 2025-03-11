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Tüketiciler Birliği'nden İklim Kanunu'na Sert Tepki: 'Güvenmiyoruz'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında İklim Kanunu'na yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. Şahin, sivil toplum örgütleri olarak bu kanuna rıza göstermediklerini ve güvenmediklerini açıkladı.

Tüketiciler Birliği'nden İklim Kanunu'na Sert Tepki: 'Güvenmiyoruz'

Son günlerde İklim adı altında bir yasa çıkarma çabaları olduğuna dikkat çeken Şahin, TBMM’nin sıfır karbon ve sıfır atık hedefleriyle ilgili iddialı bir yasa hazırladığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, "Önümüzdeki 100 senemizi şekillendirecek bir kanun" sözlerini hatırlatan Şahin, Türkiye’nin tarihindeki 100 yıllık hedef ve planlara sahip olmadığını vurguladı. İngiltere merkezli hazırlanan kanunun Türkiye'de uygulanmaya çalışıldığını ifade eden Şahin, bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Şahin, geçtiğimiz yıl "İklim Kanunu’nu istemiyoruz" diyerek Meclis’e sunulan dilekçelere 1 milyon 200 bin imza atıldığını, ancak bu imzaların resmi sayfalardan kaldırıldığını belirtti. Mevcut yasa tasarısının içeriğinin halk tarafından bilinmediğini ve bunun endişe verici bir durum yarattığını ifade eden Şahin, Türkiye’nin uluslararası kuruluşların müdahalesine açık hale getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sözleşmeyi vatandaşa anlatmadan, izin almadan çıkarmak kabul edilemez," dedi.

Haber Merkezi

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