Büyükkılıç, Kentsel Arama Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu Seminerine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu seminerine katıldı.

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  • 24.08.2023 14:03
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:53
Büyükkılıç, Kentsel Arama Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu Seminerine Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu seminerine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için belediye personeline arama kurtarma eğitim semineri düzenledi. Seminerde eğitim alan personel ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç; “AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu Semineri’ne katıldık. Büyükşehir Belediyemize bağlı iştiraklerimiz ve gönüllü personelimizle kurmayı planladığımız Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerimizin ilk kursiyerleri Spor A.Ş.’mizin personeli oldu” diye konuştu. Büyükkılıç, eğitimlerini tamamlayan personeli sertifikalı AFAD Akrediteli Arama Kurtarma Ekibi olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunduracaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza atarak, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için iştirak ve bünyesindeki personele eğitim seminerinde ilk olarak İlk Yardım Eğitimi verildi. Eğitimde sırasıyla daha sonra İnsani Yardım Eğitimi, İtfaiye ile Yangın Eğitimi ve en son olarak Arama Kurtarma Eğitimi verilecek.

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İHA

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