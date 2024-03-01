Büyükkılıç'tan 'sağlık yatırımları' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10’uncu Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bir hekim olmanın da getirisiyle Kayseri’mizde sağlık alanındaki çalışmaların hepsine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği’nin düzenlediği Erciyes Pediatri Akademisi Kongreleri ve Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri’ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak çalışmanın hem bilim alanında hem de şehir adına büyük katkılar sağlamasını temenni etti.

Kendisinin bir nöroloji uzmanı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Biz birlikte anlam ifade ederiz, biz birbirimizi yüreklendirmeliyiz. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Kızıl elmamız, turanımız olmazsa olmazımız, Türk dünyası güçlü olacak. Günün şartlarına, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne, yaptığımız projelerle, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, bilimin ışığında dünyada ‘biz de varız’ diyecek konuma gelmemiz lazım” diye konuştu.

“Sağlık Alanındaki Çalışmaların Hepsine Katkıda Bulunmayı Çok Önemsiyoruz”

Büyükkılıç, sağlık alanında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmayı önemsediklerini belirterek, “Gençlerimizin, meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunma düşüncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve merkezdeki ilçelerimizle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız diye buradan ifade ediyorum. Araştırma üniversitesi olarak, onur ve gurur duyuyoruz. Önemli olan insanlığa hizmet verecek ortamların sağlanmasıdır. Bir hekim olmanın da getirisiyle Kayseri’mizde sağlık alanındaki çalışmaların hepsine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Projelerimiz daha çok o yönde ön plana çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu Dönemdeki En Önemli Projelerimizden Birisi: Alzheimer Merkezi

Sosyal içerikli, bilimle, bilişimle, akıllı şehircilik ile ilgili yeni dönemde önemli projeleri hayata geçireceklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki tane tıp fakültemiz var diyerek göğsümüzü kabartarak konuşuyoruz. Bu süreçleri daha iyi konumlara getirecek bilgi, donanım, güç var. Kayseri’mizin bilime değer veren hayırsever, fedakâr insanlarıyla ve yerel yönetimin kurumlarla uyum içerisinde sürdürdüğü anlayışla üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Sosyal içerikli, bilimle, bilişimle, akıllı şehircilik projeleri ile çok yol alacağımıza inanıyorum. Bugünün hediyesi olarak Alzheimer ile ilgili yapacağımız bir proje ile Kayseri’mizdeki Alzheimer hastalarının yakınları olan dostlarımızın hem yükünü hafifletmek hem de onlara destek vermek adına bu dönemdeki en önemli projelerimizden birisi olacağını paylaşıyor, hemen üniversitemizin karşısındaki alanda hayata geçireceğimizi belirtiyorum.”

Büyükkılıç, yapılacak çalışmanın hem Türk dünyasına hem insanlığa hem de bilim adamlarına, genç meslektaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Şehrimize hoş geldiniz. Şehir dışından ve yurt dışından gelen arkadaşlarımı, bilim insanlarını kucaklıyorum. Burada fazla söz söyleyecek hem takatim hem de yetkim yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ağabeyimiz ile yıllardır bu şehre hizmet ettik. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversitelerin sağlık alanında fakültesiyle, hastanesiyle sağlık hizmeti verirken sağladığı bilimsel katkıları, ortaya koyduğu yeni gelişme ve metotları bilim dünyasına sunmasının önemine dikkat çekti. Altun, Erciyes Üniversitesi’nin fakülteleriyle bu araştırma ve çalışmaları sürdürdüğünü söyleyerek kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da Erciyes Üniversitesi’nin devlet üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldığına işaret ederek, kongrenin hastaların şifasına vesile olmasının yanı sıra Türk dünyasının dayanışması ve iş birliğini arttıracağının altını çizdi. Prof. Dr. Kemaloğlu, hastanelerin bombalandığı günümüzde Türk dünyasının bilimsel kongreler vesilesiyle bir araya gelmesinin organize kötülüğe verilmiş en güçlü cevaplardan biri olduğunu belirterek Türk dünyasının bilimsel gücü ve teknolojiyi elinde tuttuğu sürece dünyanın çok daha adil bir yer haline geleceğini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ise 10’uncusu gerçekleştirilen Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi’nin ana temasının ‘Kritik Hastaya Yaklaşım’, İkinci Türk Dünyası Çocuk Nöroloji Kongresi’nin ana temasının da ‘Pediatrik Nöroimmünoloji’ olduğunu kaydederek, kongreler hakkında bilgiler verdi. Canpolat, her iki kongreyi, toplam 65 bildiri, ulusal ve uluslararası alandan 36 sözel bildiri olmak üzere iki gün boyunca toplam 28 panelle bilimsel bir şenlik şeklinde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

“Belediye Başkanlarımız Bilim Adına İstediğimiz Her Şeye Destek Verdiler”

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benhur Şirvan Çetin de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin en önemli bilim dallarından birisi olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı analında 10’uncu kongreyi düzenlediklerini ifade ederek, söz konusu bilim kurulunun üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Çetin, bilime destek verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a “Bilim adına istediğimiz her şeye destek verdiler” diyerek teşekkürlerini iletti.