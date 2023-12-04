Uyuşturucu tacirleri adliyede
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve 5 kilo uyuşturucu maddenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
- 04.12.2023 15:23
- Güncelleme: 04.12.2023 16:50
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve 5 kilo uyuşturucu maddenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde il dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 polis ise hafif yaralandı.
Gözaltına alınan şahıslar; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.