Büyükkılıç'tan AVM esnaflarına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilgi ve sevgileriyle karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Büyükkılıç’a, alışveriş merkezi ziyaretinde AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. Alışveriş merkezindeki mağazaları tek tek gezen ve esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, esnaflardan mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlara mevcut indirim kampanyalarına ek yüzde 10 başkan indirimi aldı. Esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve kente hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet eden Başkan Büyükkılıç, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak onlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterilen Büyükkılıç’ı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunarak; "Alışveriş merkezindeki esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla selamlaşarak, keyifle sohbet ettik. Bizleri he daim güler yüzle karşılayan Kayseri’mizin gönlü geniş insanlarına layık olmak ve onların hayır dualarında yer almak için durmuyor yola devam ediyoruz” dedi.