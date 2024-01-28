Talas'ın kütüphanelerinde sömestr yoğunluğu

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler ara tatilde de ders çalışmak ve kitap okumak için öğrencilerin akınına uğruyor.

Okulların eğitime ara verdiği 20 Ocak Cumartesi gününden bu yana neredeyse hiç boş kalmayan Talas kütüphanelerinden 1 haftada yaklaşık 9 bin kişi yararlandı. İlçenin girişinde bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’yi 5 bin 500 öğrenci ders çalışmak için kullanırken 675 öğrencinin de adresi Kiçiköy Mahallesinde yer alan Altıntepe Semt Kütüphanesi oldu. Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ilçeye kazandırdığı yeni kütüphaneler de öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Bunlardan, Mevlana Mahallesinde bulunan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’ni yaklaşık bin 300 öğrenci kullanırken, yine Mevlana Mahallesinde yer alan Hafize-Ahmet Güldal Kütüphanesini yaklaşık 650 öğrenci, Abdulhamit Han Kütüphanesi ise 900 öğrenci ders çalışmak için kullandı.

İçerisinde barındırdığı bir çok imkan ile ideal bir ders çalışma ortamı sunan Talas Belediyesi kütüphanelerini ara tatil boyunca yaklaşık 18 bin öğrencinin kullanması bekleniyor.