Büyükkılıç'tan Çiftçiler İçin TAKE Projesine Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri’deki tarımı geliştirecek projelerini çeşitlendirerek şehrin çiftçisine adeta can suyu olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ne (TAKE) de büyük katkı sağladı.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve besiciye verdiği destekler ile tarımsal ve hayvansal üretime sürekli olarak destek sağlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği halinde de kentin tarımının gelişmesi için gayretini sürdürüyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ne (TAKE) tohum desteği sağlayan Büyükşehir, Kayseri’deki tarımın canlanmasına aracı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’nde çiftçilere destek amacıyla binlerce ton tohum desteği sundu. Proje ile uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde yürütülen proje kapsamında son 3 yılda 34 bin çiftçiye toplam 8 bin ton arpa, buğday, aspir, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, yulaf, macar fiği, korunga, karışım yem bitkisi tohumları yüzde 50-75 hibeli olarak sunulurken, bu sayede kentte 340 bin dekar atıl, ekilmeyen ve nadasa bırakılan araziler de tarımsal üretime kazandırıldı. Söz konusu tohum dağıtımları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son üç yılda yaklaşık 32 milyon TL destek vererek 3 bin ton tohumun çiftçilere proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü kanalı ile ulaşmasını sağladı. Kayseri’deki tarımsal sulama konusunda Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında adeta tarımsal sulama seferberliğine başlayarak, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı ile Kayseri Pınarbaşı YÜS Sulama Tesisi yapımı çerçevesinde Aslanbeyli, Cinliören, Küçükgürleğen, Tersakan ve Yeregeçen Mahallelerinin 3 milyon 987 bin 408 TL’lik, Sarız YÜS Sulama Tesisi yapımı kapsamımda ise Değirmentaş, İncedere, Kırkısrak, Kuşcu, Tavla, Tekneli ve Yaylacı Mahallelerinin 8 milyon 55 bin TL’lik inşaatları tamamlayarak yöre çiftçilerinin hizmetine sundu. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yapılan söz konusu sulama tesisleri ile toplamda bin 500 dekar kuru tarım arazileri sulu tarım arazileri haline dönüştü. Yapılan sulama projelerinin uygulanması ile yöredeki 240 çiftçi ailesinin geliri arttırılarak milli ekonomiye de katkı sağlanıyor. Öte yandan, Akkışla ilçesi Akin, Kululu, Bünyan ilçesi Merke, Elbaşı, Develi ilçesi Ayvazhacı, Bakırdağ, Gazi, Şıhlı, Yeniköy, Yaylacık, Felahiye ilçesi Darılı, Kocasinan ilçesi Emmiler, Güneşli, Kemer, Kızık, Yuvalı, Özvatan ilçesi Merkez, Taşlık ve Kermelik, Pınarbaşı ilçesi Dilciler, Küçük Potuklu, Panlı, Sarız ilçesi Karayurt, Kıskaçlı ve Yedioluk, Talas ilçesi Cebir mahallesi, Tomarza ilçesi Küçükcanlı ve Şıhbarak, Yahyalı ilçesi Burhaniye ve merkez Yenice mahallesi, Yeşilhisar ilçesi merkez, Keşlik ve Musahacılı gibi bahsi geçen projelerde 60 bin metre muhtelif çaplarda borular ile kapalı sistem sulama, 13 adet sulama havuzu ve 13 bin 50 metre açık beton kanal ve kanal üstü sanat yapıları yapılacak. Toplamda su kaynakları ile 10 bin 800 dekar kuru tarım arazileri sulu tarım arazilerine dönüşecek. Projelerin uygulanmasının tamamlanması ile yaklaşık olarak 600 çiftçi ailesi sulu tarım imkânından faydalanabilecek.

2023 yılında, Kayseri’deki devam eden ve biten toplam 45 sulama projesinin mali karşılığı ise 64 milyon 375 bin 171 TL olarak belirlendi.