Büyükkılıç'tan Hunat Çarşısı esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafla buluştu. Esnaf dükknlarını ziyaret eden ve esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini bizzat dinledi.

PAYLAŞ
  • 21.11.2023 14:59
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:07
Büyükkılıç'tan Hunat Çarşısı esnafına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnafla buluştu. Esnaf dükkânlarını ziyaret eden ve esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini bizzat dinledi.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden Hunat Çarşısı’nda esnaflarla bir araya geldi. Hunat Çarşısı ziyaretinde Büyükkılıç’a, Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz de eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, önemli bir ticaret merkezi olan ve çok sayıda dükkân bulunan çarşıda esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini sordu. Antika eşyalar satışı yapan bir dükkânı gezen Büyükkılıç, nostaljik bir gramofonu inceleyerek plak dinledi. Esnaflardan alışveriş de yapan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Daha sonra çarşı içerisindeki bir çay ocağında esnaflarla birlikte çay içen Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda vatandaşlarla sohbet etti. Hunat Çarşısı ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, “Hunat Çarşımızda esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, hasbihal ettik. Sağ olsunlar bizleri güler yüzlü ve sıcak bir şekilde karşıladılar, kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum” dedi.

Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz ise “Başkanım sizden Allah razı olsun. Her yerde söylüyorum, her zaman da söylemeye devam edeceğim; torunlarımız bile size müteşekkir olacak. Çünkü burasının 10 yıllık sözleşmesinde bize sahip çıktınız hatta tek sahip çıkan sizdiniz. Allah razı olsun. Şu çarşıda bir ekmek yiyorsak önce Allah’a sonra da size borçluyuz” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

DAHA FAZLA
Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Talas'ta vergi mesaisi

Talas'ta vergi mesaisi

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'