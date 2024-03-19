Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, teravih namazı sonrası Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, teravih namazı sonrası Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayında da vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in 8’inci günü akşamı Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde vatandaş ve esnafla birlikte geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, Osmanlı Merkez Camii’nde kıldığı teravih namazının ardından mahalleli tarafından ‘hoş geldin başkanım, inşallah kazanırsın başkanım’ sözleri ile karşılanırken, Başkan Büyükkılıç da vatandaşlara kuru Türk kahvesi ve lokum ikram etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, cami çevresindeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Girdiği bir fırından tahinli alarak vatandaşlara ikram eden Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların taleplerini de bizzat dinleyerek Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan gençlerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gençlere 10 GB internet kartı hediye etti.

Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ziyareti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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