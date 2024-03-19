Kayseri eski OSB başkanı ve 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi

Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte yöneticiler Adil Özhan, Ali Yaprak, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri eski OSB başkanı ve 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte yöneticiler Adil Özhan, Ali Yaprak, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş’ın yargılandığı davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki mahkemede, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş ile Adil Özhan’ın ’resmi belgede sahtecilik’, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş’ın ’zimmet’ suçlarından beraat etmesi istenirken duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bakan Kacır Cuma günü Kayserili işadamlarıyla buluşacak
Bakan Kacır Cuma günü Kayserili işadamlarıyla buluşacak
SP Talas Belediye Başkan Adayı Toprak, 'Talas'ta 5 yıl ikamet eden vatandaşlara Türk tipi Mahallede arsa vereceğiz'
SP Talas Belediye Başkan Adayı Toprak, “Talas’ta 5 yıl ikamet eden vatandaşlara Türk tipi Mahallede arsa vereceğiz”
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Hüda Par'dan İftarlı Toplantı
Hüda Par'dan İftarlı Toplantı
'109'uncu Yılında Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi
'109’uncu Yılında Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi
Büyükşehir KAYMEK'in gençleri, Çanakkale ruhunu anlattı
Büyükşehir KAYMEK'in gençleri, Çanakkale ruhunu anlattı