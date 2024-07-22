Büyükkılıç ve Akar, millet bahçesinde vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Akar’a AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak dikkat çeken ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni donatılar eklenerek sürekli güzelleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi özellikle hafta sonları ve yaz akşamları Kayserililerin uğrak noktası oluyor. Başkan Büyükkılıç da TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Akar ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek, Pazar akşamını millet bahçesinin serinliğinde geçiren vatandaşlarla buluştu. Millet bahçesi içerisindeki tesislerde vakit geçiren vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç ile Akar’a ilgi ve sevgi yoğun olurken, Başkan Büyükkılıç ve Akar Kayserililerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğanın ve yeşilin buluştuğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç; "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler ile birlikte doğanın ve yeşilin buluştuğu Millet Bahçemizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle keyifli sohbetler gerçekleştirdik” dedi.