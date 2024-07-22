30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışının başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

HADAK tarafından organize edilen etkinlik, Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 38 dağcının, 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’ndan başlayarak 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Zirvesi’ne ulaşmasıyla gerçekleştirildi. Başkan Özdoğan, belediye ve kulüp olarak dağcıların emniyetli bir şekilde faaliyetlerini yapmaları için gereken desteği verdiklerini ve onları Sütdonduran Yaylası’nda misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Özdoğan, şunları söyledi;

"Geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinliğimizin bu yıl 30’uncusunu gerçekleştirdik. Faaliyetimiz 20 Temmuz Cumartesi akşamı ülkemizin değişik illerinden gelen 41 dağcı ile yaptığımız teknik toplantı ile başladı. Burada hem dağcılara teknik bilgi verdik hem de faaliyete katılacak sporcuları netleştirdik. Sporcularımızı 21 Temmuz sabah saat 03:00’te 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası’ndaki HADAK dağ evinden uğurladık. 38 dağcımız, kulübümüz dağcılık sorumlusu Ahmet Duran liderliğinde Erciyes Dağı’nın 3 bin 917 metrelik zirvesine saat 10:00’da ulaştılar. Burada bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okuyan ve zirve defterine imzalarını atan dağcılarımız saat 15:00’te kamp alanına dönerek faaliyetlerini tamamladılar.”

Yüksek irtifası ile spora vazgeçilmez mekanlar sunan Hacılar’da dağcıları ve doğaseverleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Özdoğan, yaptıkları projelerle yeni turizm ve spor alanları açmaya devam edeceklerini de vurguladı.