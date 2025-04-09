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Büyükkılıç ve Okandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüştüler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, Kayseri'nin geleceği için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç ve Okandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüştüler

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara’da gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişimi ve geleceği adına önemli adımlar atılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, şehrin mevcut projeleri ve geleceğe yönelik planları hakkında verimli bir istişarede bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Kayseri’ye gösterdiği ilgi ve değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç, “Görüşmemizde, kadim şehrimiz Kayseri için yürütülen çalışmalar, geleceğe dair projeler ve ihtiyaçlarımız üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilgisi ve kıymetli değerlendirmeleri için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Haber Merkezi

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