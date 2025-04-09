Yağma suçuyla yargılanan 3 sanığın cezası belli oldu

İddiaya göre B.A., M.Ö. ve A.D., alacak verecek meselesi nedeniyle D.T. ile kavga etti. D.T.’nin yaşadığı Sanıklar B.A., M.Ö. ve A.D. hakkında Sarıoğlan İlçesi’ne giderek D.T’nin bir miktar parasını ve cep telefonunu ‘yağma’dan haklarında dava açıldı. Duruşmaya başka suçtan tutuklu müşteki D.T. ile tutuklu bulunan B.A., M.Ö. ve A.D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan A.D., “Ben D.T.’ye vurmadım tarafları ayırmaya çalıştım. M.Ö.’nün hazırlık aşamasındaki beyanına katılmıyorum. Elimde silah yoktu” dedi. Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanık B.A.ise “Olay günü M.Ö. ben A.D. gittik. Üçümüz müştekinin ikametgahı olan Sarıoğlan ilçesine gittik. Parayı daha önce verdik. Müşteki D.T. de arabaya bindi. Kırsal alana gittik. ‘Madde nerede’ dedik, ‘yok’ dedi. ‘Para nerede?’ dedik, ‘yok vermiyorum’ dedi. D.T. uyuşturucu vermeyince tartışma çıktı. Bana vurdu, ben de ona vurdum. A.D. ve M.Ö. bizi ayırmaya çalıştı. Daha sonra müştekiyi orada bırakıp ayrıldık. Jandarma beni aradı. ‘D.T. ile alacak verecek davasından kavga etmişiniz’ dedi. Ben de hayır kavga etmedik ‘uyuşturucu madde verecekti vermedi, aramızda kavga yaşandı’ dedim. Müşteki ifadesini sürekli değiştiriyor. Olayda kesinlikle silah yoktu. Ateş etme eylemi olmadı. Tehdit etmedik” diye belirtti. Müşteki avukatı, “Olay yerinde bulunan silah ile senin cep telefonunda görseli olan silahın seri numarası aynı bu konuda ne söyleyeceksin? Sorusuna B.A., “Benim telefondaki görseli olan silah ile olay yerindeki silah aynı değil” yanıtını verdi. B.A., son söz olarak ise “müşteki uyuşturucu ticaretinden ceza aldı. Ben ihbar ettim şimdi de bana iftira atıyor” dedi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan M.Ö. ise, “Müştekiyi tanımıyorum. Olay günü yakın arkadaşım B.A. ile buluştuk. A.D. yanımıza geldi. Müştekinin ikametine uyuşturucu almak için gittik. Müşteki bizim aracımıza bindi. Birlikte evine yakın kırsal bir alana gittik. D.T. ile B.A. arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. B.A. ‘paramı ver o zaman’ dedi. Müşteki ‘yok’ dedi. İkisi birbirine vurmaya başladı. Biz de ayırmaya çalıştık. D.T. araç içindeyken bize ağır küfürler etti. Ben de dayanamadım vurdum. Ancak daha sonra B.A. ile D.T.’nin kavgalarını ben ayırdım. Sonrasında da olay yerinden ayrıldık” diye belirtti. Müşteki D.T. de “Ben B.A.’nın uyuşturucu madde kuryeliğini yapıyordum. Gaziantep’ten uyuşturucu madde getiriyordum. B.A. havale ile parayı gönderiyordu. Ben de Gaziantep’e gidip malı getirip B.A.’ya veriyorduk. H.Ö ile maddeyi Gaziantep’ten maddeyi getirdik. H.Ö. payımı verdi, Sarıoğlan’a bıraktı. Aldığımız malzemeyi B.A.’ya teslim etmek üzere Kayseri’ye gitti. Olaydan iki gün sonra B.A. eve geldi. Diğer sanıkları arabaya gittiğimde gördüm. Araca oturdum. B.A. aracı Sarıoğlan’dan Burunören Mahallesi’ne doğru soktu. A.D. belinde bulunan silahı çıkardı mermiyi ağzına sürdü. ‘Bizi Kayseri çarpamıyor. Sen mi çarpacaksın’ dedi küfürler etti. Ben de o esnada A.D.’nin elini tuttum. B.A. aracı durdurdu beni araçtan indirdi. Onu ittim tarlaya doğru kaçarken düştüm. Yerde yatarken 3 sanık da beni tekmelediler. B.A. cebimden Bin 200 TL vardı onu aldı ‘bu kadar mı paran var?’ dedi. Biri telefonumu elinde tutuyordu. ‘Malzeme nerde ?’ diye vuruyorlardı. Bende ‘malzeme evde, vereyim’ dedim, bıraktılar. O sırada A.D. koluma girdi bana su verdi. Arabaya bindirdi. Telefonu alıp 112’yi aradım B.A. arkamdan 2 el ateş etti. Bana mermi isabet etmedi. Şikayetçiyim” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanıklardan B.A.’ya ‘yağma’ suçundan 6 yıl 4 ay 25 gün, hakaretten 2 ay 27 gün, A.D. ve M.Ö.’ye 6’şar yıl 4’er ay 25’er gün hapis cezası verdi.