Büyükşehir Adayı Arıkan, 'bozuk sistemi değiştirmek için adayım'

Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, "Kayseri’yi idare eden arkadaşlarımız milli görüş gömleğini giydikleri dönemdeki hizmetleri yapsınlar, ben aday olmam, partimin de bir aday çıkartmasına engel olurum. Bozuk olan sistemi değiştirmedikten sonra o sistemin başında Mahmut Arıkan’da otursa, Memduh Büyükkılıç da otursa bir anlam ifade etmez" dedi.

SP Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Arıkan, "Mevcut idarecilerimiz 22 yıldır AK Parti adına şehrimize hizmet ediyorlar. Belediye başkanları 1994 ruhundan bahsediyorlar. 94’ten sonra 2002’ye kadar milli görüş ruhunu muhafaza etmişler, 2002’den sonra milli görüş gömleğini çıkarttık dedikten sonra o ruhu kaybetmişler. 2024 yılına geldik, halen o günleri özlemle anıyorlar. Cumhurbaşkanının ifade ettiği “İstanbul’a ihanet ettik” cümlesi gündem olmadı. Bu cümleden dolayı yer yerinden oynaması gerekirdi. İstanbul dediğimiz yer dünyanın ve Türkiye’nin gözbebeği olan bir yer. Aynı cümleler Kayseri, Bursa ve Konya için geçerli. Bütün bu kriterleri üst üste koyduğumuz zaman Kayseri hak ettiği değeri göremiyor. Çok basit bir hadise, Afyon’da ve İstanbul’da sucuk günleri yapılıyor. Önemli bir markamız olan sucuğu kaptırdık. Kastamonu milletvekili bana geliyor, “Mahmut bey kusura bakma, pastırma bizim” diyor. Bu bile Kayseri’nin hak ettiği yere gelmediğini gösterdiği kanaatindeyim. AK Parti zihniyetinin belediyecilik anlamında bugünkünden daha ileriye götürme şansı yok. Niye, geçmiş dönemden daha geriye doğru gittiği için" dedi.

"Derdim, Kayseri’nin bugün ki zihniyet ile değil, milli görüş zihniyeti ile yönetilebilmesi"

Arıkan, "2002’den bu yana 22 yıllık performansa baktığımız zaman şehircilik anlamında geriye doğru gitmişiz. 2002’deki Kayseri, 2024’deki Kayseri’den çok daha yaşanabilir bir vaziyetteydi. Çok daha huzurlu bir vaziyetteydi. Bugün Kayseri’de cinayetler, bıçaklamalar, uyuşturucu operasyonları. “Bu gidiş nereye” sorusunu sorma kaygısı içerisinde olduğumuz için biz aday olduk. Eğer Kayseri’yi idare eden arkadaşlarımız milli görüş gömleğini giydikleri dönemdeki hizmetleri yapsınlar, yemin ederek söylüyorum, ben aday olmam, partimin de bir aday çıkartmasına engel olurum. Ben belediyenin kahrını, sıkıntısı çekmeye meraklı değilim. Arkadaşlarımız bu vazifeyi liyakatli ve ehil bir şekilde yapamadıkları için biz yollara düştük. Milletvekili maaşımı alır, konforlu bir alanda yaşamımı sürdürebilirdim. Derdim, Kayseri’nin bugün ki zihniyet ile değil, milli görüş zihniyeti ile yönetilebilmesi" ifadelerini kullandı.

"Süreç anlamında iyiye giden hiçbir şey yok"

Aynı durumunda Kayseri’deki belediyeler içinde geçerli olduğunun altını çizen Mahmut Arıkan, "Aynı şey bizim buradaki belediyeler içinde geçerli. Cumhurbaşkanının Hatay’da kullandığı cümleyi nereye koyabiliriz. Kendisi 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda merkezi hükümet Refah Partisinde olmamasına rağmen en güzel hizmetleri yaptı. Şehri çöp yığınlarından kurtardı, susuzluk sorununu çözdü. Bunu denk bütçe ile yapmıştı. Merkezi hükümet ile yerel hükümetlerin aynı olduğu ortamda bunlar denk bütçeyi yapamıyorlar. İki yakaları bir araya gelmiyor. Borçlanarak yapıyorlar ve “bizim ki çevrilebilir borçlanma” diyorlar. Hadi oradan demek lazım. Çevrilebilir borçlanmaysa niye sürekli bu yukarı doğru gidiyor. Faiz ödemeniz sürekli yukarı doğru gidiyor" diye konuştu.

Milli görüş belediyeciliği ile AK Parti belediyeciliği arasında dağlar kadar fark var" diyen Arıkan, "Eğer Büyükkılıç, Çolakbayrakdar, Palancıoğlu “ben 94 ruhunu yansıtacağım, 94’teki gibi belediyecilik yapacağım” desin ve icraatla da ortaya koysun, ben bugün adaylıktan çekilirim. Bizim makam, mevki, koltuk hırsımız yok. Tabi ki oraları kazanmak istiyoruz ama kazandığımızda bozuk olan sistemi değiştirebilmek için gayret göstereceğiz. Bozuk olan sistemi değiştirmedikten sonra o sistemin başında Mahmut Arıkan’da otursa, Memduh Büyükkılıç da otursa bir anlam ifade etmez" şeklinde konuştu.

Belediye başkanlarının samimi olmadığını kaydeden SP Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

"14 Mayıs’tan öncede gördük. Ağlanacak halimize gülüyoruz ama Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçimlerine giderken, “bundan sonra Türkiye’de yolsuzluk, yasaklar konuşulmayacak” dedi. 20 yıllık hükümet bir seçime gidiyor ve Cumhurbaşkanı bu cümlelerle başlıyor. Bir yerde bir terslik var. 20 yıl belediyeleri idare edeceksiniz “gerçek belediyecilik” diyeceksiniz. O zaman geçmişteki neydi? Samimi değiliz. Samimiyeti görelim, yarın adaylıktan çekilirim. Bütün Türkiye’de çekiliriz. Arkadaşların çakma milli görüşçü olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Şuana kadar su faturasının elektrik faturasını geçtiği bir dönem oldu mu. Bu ay oldu. Su faturası, elektrik faturasını geçti. Keşke memlekette 6 ayda bir seçim olsa ve müjdeler arka arkasına gelse. Belediye başkanı suya indirim yapmak için niye seçimi bekledin ki? Hükümette 2 ay içerisinde muhtemelen müjdeler açıklayacak. Seçim kelimesi önemli. Bir çok açmazı açıyor. İktidarın oy kaybına engel olacak tek şey şuanda seçimler ve vaatleri gözüküyor. 50 gün içerisinde daha başka başka müjdeler gelecek ve bu müjdeler 1 Nisan itibariyle bizden fazlasıyla tahsil edilecek."