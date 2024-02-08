Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in gençleriyle kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde öncü kuruluşu KAYMEK tarafından düzenlenen Motivasyon ve Strateji Seminerleri’ne katılarak, tesislerde eğitimlerine devam eden YKS grubu öğrencilerle buluştu. Öğrenci dostu hizmetlerden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Biz sizin hizmetkârınızız. Bu şehri hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak ve sınav streslerini azaltmak için seminerlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz olarak Lise Matematik Yayın Yönetmeni Mustafa Güler tarafından ‘Yeni Nesil Ders Çalışma Modeli Nasıl Olmalı?’ konulu, Akademik Yönetmen Ali Rıza Bayzan tarafından ‘Ah Şu Beynimi İstediğim Gibi Çalıştırsam’ konulu Motivasyon ve Strateji Seminerleri verildi.

Seminere katılarak, öğrencilerle kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler tarafından Türk bayrakları ile coşkulu bir şekilde karşılandı.

“Sevgili Gençler, İyi ki Varsınız. Başarınız Bizim Başarımız”

Başkan Büyükkılıç, coşkulu gençlere, “Sevgili gençler, iyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinizin alnından öpüyor, dualarınızı bekliyor, sizlere dua ediyoruz. Başarınız bizim başarımız. O açıdan sizlerin başarılı olması için ülkemizin, şehrimizin, ailelerinizin ve kendinizin geleceği olmanız için sizlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde, sosyal yönü zengin, ayaklarının üzerinde duran ve adeta geleceğe ümit ışıkları ile bakarken, başkalarına da ümit ışığı olacak olan siz sevgili gençlersiniz. Sizleri tebrik ediyorum, sizler için ne gerekiyorsa yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” diye seslendi. Büyükkılıç, öğrencilerin, Kayseri’deki adeta 6’ncı üniversite konumunda olan KAYMEK’in öğrencisi olduklarını ve ışık saçacakların paylaştı.

“Sizler Bizim Evladımız, Canımız Ciğerimiz, Geleceğimizsiniz”

KAYMEK’te öğrenim gören öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında bu çalışmaları gerçekleştiren yöneticisinden eğitimcisine kadar her kademedeki personele teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Vali Gökmen Çiçek’e de destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Konuşmasında “Sizler bizim evladımız, canımız ciğerimiz, geleceğimizsiniz” diyen Başkan Büyükkılıç, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depreminde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

“Daha Çok Çalışacağız”

Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “El ele vereceğiz, dayanışacağız, daha çok çalışacağız, teknolojiyi daha iyi şekilde değerlendireceğiz, dijitalizasyonun esiri olmayacağız, kendimiz hükmederek ilgili olan alanlarda kullanacağız. Çağın gereği yabancı dille donanımlı hale geleceğiz, bilim aşığı olacağız, kitap kurdu olacağız. Kütüphanelerimizle, müzelerimizle, sportif tesislerimizle, sağlık alanındaki gelişmelerle, ticari alandaki gayretlerimizle, şehrimizi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle çağdaş uygarlık düzeyine getireceğiz. Bunu yatırımlarla, bilimle, teknolojiyle, eserlerle hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Gençlere Sinema Bileti ve 10 GB İnternet Hediye Etti

Öğrenci dostu hizmetlerden bahseden Başkan Büyükkılıç, salondaki gençlere birer sinema bileti ile 10 GB internet hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sizleri seviyoruz. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin diyorum. Hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizlere birer tane de sinema bileti vereceğiz. Gençlere 10 GB internet hediye ediyoruz. Size yaptığımız hizmetleri takip ediyorsunuz. Hiçbir yavrumuza geri çevirmeden burs veriyoruz. İhtiyacı olanlara ulaşım desteği veriyoruz. Kim olursa olsun reddetmiyoruz. Onların su paralarının yarısı bizden diyoruz. Çamaşırlarınızı biz yıkıyoruz. Kayseri’nin 5 üniversitesi var. Burada okuyan yavrularımız için Çamaşır Merkezi’miz hizmettedir. Kayseri çünkü üniversite dostu, öğrenci dostu, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa ödül almış bir şehir. Kütüphanelerimizde çay, çorba ücretsiz. Sosyal ve spor tesislerimizde yüzde 25 indirim veriyoruz. Oralar sizin. Biz sizin hizmetkârınızız. Bu şehri hep birlikte geleceğe taşıyacağız. ‘Yok yok’ Allah’ın izniyle.”

Seminere konuşmacı olarak katılan Mustafa Güler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “En büyük yatırım siz gençleri, KAYMEK gibi bir oluşumun içerisinde maşallah binlerce öğrenci yetiştirmiş, ne isteseniz verecek, yeter ki üniversiteyi kazanın. Ben de sizin adınıza başkanımıza sarılmak istiyorum. Tek gayemiz siz gençlersiniz” dedi.

Büyükkılıç’a, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları da eşlik etti.