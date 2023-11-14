Büyükşehir, ağaçlandırma çalışmasına Yeşilhisar ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar’da ilçe belediyesi ile birlikte belirlenen alanda ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, çok sayıda ağaç toprakla buluştu.

Büyükşehir, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirledi. Ekipler, Pınarbaşı, Akkışla, Hacılar, Özvatan, Bünyan’dan sonra Yeşilhisar’da ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Ağaçlandırma etkinliği çerçevesinde, ilçede belirlenen alanda ekipler aracılığı ile çok sayıda ağaç, toprakla buluşturuldu. Kayseri’nin ağaçlandırılması ve yeşil alanlarının arttırılması çerçevesinde her yıl düzenli bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek ve gelecek nesillere nefes olma gayreti sürecek.